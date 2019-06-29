الرئاسة: إعجاب خارجي شديد بما يحدث في مصر من مشروعات قومية





قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استهل زيارته بلقاء رئيس الوزراء الياباني فور وصوله مباشرة، وكان لقاء مثمر ركز على مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين.وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اخبار ten" على فضائية "ten"، اليوم السبت، أن هناك أكثر من 100 شركة يابانية تعمل في مصر، ورئيس الوزراء الياباني قدم الشكر للرئيس السيسي، على تقديم كافة التسهيلات للشركات اليابانية، وتذليل كافة العقبات أمامها.وتابع، أن تجربة مصر في تطوير التعليم بالاستعانة بالخبرة اليابانية كانت من بين الملفات التي تم بحثها بين الجانبين، إلى جانب المتحف المصري الكبير الذي يمثل أيقونة التعاون الثقافي بين كمصر واليابان، وتطلع رئيس الوزراء الياباني لحضور افتتاحه العام القادم.ونوه، إلى أن الحدث الرئيسي للزيارة تمثل في مشاركة الرئيس السيسي بقمة العشرين كممثل لإفريقيا، معتبرًا أن دعوة مصر للمشاركة بقمة العشرين نظرًا لمكانتها المحورية في الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط.وأوضح، أن إعجاب خارجي شديد بما يحدث في مصر منذ عام 2011 وحتى اليوم من التحول من الاضطرابات وغياب الأمن لاستقرار الدولة والانطلاق بمشروعات قومية كبرى ومكافحة للإرهاب، معقبًا: "زعماء العالم يرددوا التجربة المصرية الناجحة".