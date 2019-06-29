باكستان تقدم منحًا دراسية لما يقارب 3000 طالب أفغاني

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ذكرت وسائل الإعلام المحلية صباح اليوم السبت أن لجنة التعليم العالي الباكستانية ستمنح حوالي 3000 منحة دراسية للطلاب الأفغان بموجب برنامج مدته أربع سنوات.



حيث نقلت وسائل الإعلام المحلية عن المساعد الخاص لرئيس الوزراء لشؤون الإعلام والإذاعة فردوس عشيق عوان قوله إن المنح سيتم تقديمها على مراحل وأن الطلاب من مختلف الفئات سيكونون المستفيدين من البرنامج كل عام.



وقال المساعد الخاص إن الطلاب الأفغان القادرين ولديهم شغف لمتابعة حياتهم المهنية مدعوون للحصول على التعليم العالي في مختلف معاهد باكستان في مختلف المجالات، بما في ذلك الطب والهندسة والزراعة والإدارة وعلوم الكمبيوتر، إلخ



حيث جاء هذا الإعلان بعد أن أنهى الرئيس الأفغاني أشرف غني زيارته الرسمية لباكستان التي استغرقت يومين يوم الجمعة.



ووفقًا للمسؤول، في إطار برنامج المنح الدراسية، سيتم قبول 600 طالب في كليات الطب وطب الأسنان المختلفة، بينما سيتم منح 600 طالب في جامعات هندسة مختلفة.



وقال المساعد الخاص: "في البداية، سيأتي حوالي 795 طالبًا أفغانيًا إلى باكستان هذا العام للدراسة"، مضيفًا أن المنح الدراسية هي هدية من حكومة باكستان.



كما سوف يحصل الطلاب الأفغان على تسهيل للقبول في مستوى الماجستير والدكتوراه. البرامج أيضا في جامعات مختلفة من باكستان.



وقال المسؤول إن المنح الدراسية ستغطي بدل المعيشة، وبدلات الكتب، ورسوم السكن ورسوم التعليم للطلاب الأفغان.



واضاف المسؤول ان الهدف من الخطة هو تعزيز العلاقات الثنائية بين باكستان وافغانستان وتعزيز الاتصالات بين الناس بين الدولتين المتجاورتين.

