الأهلي يقرر إيقاف جميع المشاركين في مشاجرة فرع مدينة نصر
السبت 29/يونيو/2019 - 05:35 م
علي نبوي
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قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي إنه تقرر إيقاف كل المتسببين والمشاركين فى مشاجرة الأمس التي شهدها فرع الأهلي بمدينة نصر وإحالتهم جميعاً إلى الشئون القانونية للتحقيق، ورفع الأمر إلى مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل .
وأضاف أنه غير مسموع لأحد بالتجاوز أو الخروج عن النص، ولابد من الحفاظ على كل القواعد الأخلاقية، مؤكداً على أن التحقيق سيكون شاملاً لوضع النقاط فوق الحروف، وأن كل من خالف وتجاوز سوف يقع تحت طائلة العقوبات وفقاً للوائح والقوانين.
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