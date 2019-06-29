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نشرة أخبار السادسة.. "السيسي" يلتقي سكرتير عام الأمم المتحدة‎

السبت 29/يونيو/2019 - 06:00 م
نشرة أخبار السادسة.. السيسي يلتقي سكرتير عام الأمم المتحدة‎
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أحمد هيكل
 
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توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ ختام ملتقى الشباب الأفريقي الأول لريادة الأعمال بأسوان،ورئيس الوزراء يتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة.

 

ختام ملتقى الشباب الأفريقي الأول لريادة الأعمال بأسوان

اختتمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مايكروسوفت والبرنامج الانمائى للأمم المتحدة ملتقي الشباب الإفريقي الأول لرواد الأعمال بفندق ايزيس الجزيرة بأسوان خلال الفترة من 20 -26 يونيو 2019.

 

"السيسي" يلتقي سكرتير عام الأمم المتحدة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا.

 

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عدداً من مشروعات مدينة العلمين الجديدة، وبرفقته المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز العلمين الجديدة.

 

بوتين يؤكد اهتمام موسكو بتطوير العلاقات مع مصر

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية.

 

الشرطة الإيطالية تعتقل كابتن سفينة لإنقاذ المهاجرين

اعتقلت الشرطة الايطالية اليوم السبت القبطان الالماني لسفينة انقاذ مهاجر في وسط مواجهة مع الحكومة الايطالية بعد أن رست في ميناء جزيرة لامبيدوسا.

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المزيد عن: ملتقي الشباب الإفريقي مدينة العلمين الجديدة قمه العشرين ريادة الأعمال بوتين الشرطة الإيطالية الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال قمة العشرين
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