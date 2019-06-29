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"السيسي" يؤكد تطلع مصر لتعميق العلاقات مع روسيا

السبت 29/يونيو/2019 - 04:40 م
السيسي يؤكد تطلع مصر لتعميق العلاقات مع روسيا
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
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رقية جمال
 
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد تطلع مصر لتعميق العلاقات مع روسيا.

سنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.. 
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