كورة لايف online مشاهدة مباراة موريتانيا وأنجولا بث مباشر Mauritania & Angola يلا شوت beIN SPORTS المفتوحة بث حي مباشر

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مشاهدة مباراة موريتانيا وأنجولا (Mauritania & Angola) في الجولة الثانية من منافسات ضمن كأس امم افريقيا المجموعة الخامسة "مصر 2019" kora live star وخلال تلك التصفيات فاز منتخب انجولا علي ميدانه بنتيجة 4/1 في المقابل فاز منتخب موريتانيا هو الاخر علي ميدانه بهدف نظيف نظراً لتواجد الممثل العربي الثاني في المجموعة الخامسة مع المنتخب التونسي، ألا وهو المنتخب الموريتاني. تلك المشاركة هي الاولي لمنتخب موريتانيا في كاس الامم موقع يلا شوت مشاهدة مباراة موريتانيا وانجولا 2019بث مباشر yalla shoot فلم يتواجد بها المنتخبين من قبل بالطبع في اي نسخة سابقة Kora Live Info لايف كوورة مشاهدة بث مباشر موريتانيا وانجولا 2019.





طاقم حكام مباراة موريتانيا وأنجولا Mauritania & Angola

أسندت مباراة أنجولا وموريتانيا إلى الطاقم التحكيم المصرى في كأس الأمم الافريقية الحكم المصري إبراهيم نور الدين حكما للميدان ويساعده في المباراة تحسين أبو السادات مساعد أول، وأحمد حسام طه مساعد ثان، وجهاد جريشة كحكم رابع في مباراة أنجولا وموريتانيا





موعبد مباراة موريتانيا وأنجولا Mauritania & Angolaفي كأس أمم إفريقيا

مشاهدة مباراة موريتانيا وانجولا اليوم، سيكون أبتداء من الساعة الثانية والصنف بتوقيت موريتانيا، وهو نفس توقيت لندن، وفي الساعة الرابعة والنصف مساءا، بتوقيت مصر المحلي، وفي الخامسة وثلاثون دقيقة، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة. مشاهدة مباراة موريتانيا وأنغولا مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS السبت في الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة وستنقل على قناتي MAX HD1 و MAX HD2.





التكشيل المتوقع لموريتانيا أمام انجولا





في حراسة المرمى:عبد الله با.

في خط الدفاع: ديالو، أبو ديمبا، الحسين، نداي.

في حط الوسط: علي عبيد، ديلاهي، كوليبالي.

في خط الهجوم: كامارا، أداما با، .دياكيتي.





التكشيل المتوقع لانجولا امام موريتانيا





في حراسة المرمى: توني كابراكا.

في خط الدفاع: برونو جاسبار – داني ماسونجا – باستوت جاسينتو.

في خط الوسط الدفاعي: ستليفو كروز – هيرنيلسون كارمو – سالومات تروكو.

في خط الوسط الهجومي : ويلسون إدواردو – داجمالا كامبوس – ماتيوس دا كوستا.

في خط الهجوم: فريدي باليندي.





مشاهدة مباراة موريتانيا وأنجولا Mauritania & Angolaفي الجولة الثانية ضمن منافسات كأس امم افريقيا

موقع يلا شوت مشاهدة مباراة موريتانيا وانجولا 2019بث مباشر yalla shoot مشاهدة مبارايات موريتانيا وانجولا كورة ستار kora star في مباريات اليوم موقع كورة اون لاين | كورة اونلاين Kora Online مباراة انجولا وموريتانيا TV بث مباشر كورة لايف يلا شوت توداي مباراة كورة وموريتانيا مباريات اليوم بث مباشر Kora Live Info لايف كوورة مشاهدة بث مباشر موريتانيا وانجولا 2019. kora live star يلا شوت توداي يلا شوت حصرى يلا شوت يلا كوره,yalla shoot يلا شوت نيوز حصري بث المباشر الموقع الجديد ل يلا شوت يلا شوت كاس امم افريقيا 2019 يلا شوت كورة اون لاين كورة ستار يلا شوت قنوات بث مباشر live tv يلا شوت على اليوتيوب



