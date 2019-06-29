الشرطة الإيطالية تعتقل كابتن سفينة لإنقاذ المهاجرين
السبت 29/يونيو/2019 - 04:34 م
ترجمة: دينا الشريف
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اعتقلت الشرطة الايطالية اليوم السبت القبطان الالماني لسفينة انقاذ مهاجر في وسط مواجهة مع الحكومة الايطالية بعد أن رست في ميناء جزيرة لامبيدوسا.
تعمل " Sea-Watch 3"التي تحمل العلم الهولندي والتي تديرها " Sea-Watch"الخيرية الألمانية في البحر منذ أكثر من أسبوعين على متنها 40 أفريقيًا تم إنقاذهم.
وبعد الانتظار في المياه الدولية للحصول على دعوة من إيطاليا أو إحدى دول الاتحاد الأوروبي لقبول السفينة، قررت الكابتن كارولا راكيتي هذا الأسبوع الإبحار إلى جزيرة لامبيدوزا في جنوب إيطاليا، لكن سفن الحكومة الإيطالية منعتها.
ولكن في الساعات الأولى من صباح السبت، دخل راكيت إلى الميناء حيث رست السفينة وسط وجود مكثف للشرطة.
تعمل " Sea-Watch 3"التي تحمل العلم الهولندي والتي تديرها " Sea-Watch"الخيرية الألمانية في البحر منذ أكثر من أسبوعين على متنها 40 أفريقيًا تم إنقاذهم.
وبعد الانتظار في المياه الدولية للحصول على دعوة من إيطاليا أو إحدى دول الاتحاد الأوروبي لقبول السفينة، قررت الكابتن كارولا راكيتي هذا الأسبوع الإبحار إلى جزيرة لامبيدوزا في جنوب إيطاليا، لكن سفن الحكومة الإيطالية منعتها.
ولكن في الساعات الأولى من صباح السبت، دخل راكيت إلى الميناء حيث رست السفينة وسط وجود مكثف للشرطة.
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