ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الشرطة الإيطالية تعتقل كابتن سفينة لإنقاذ المهاجرين

السبت 29/يونيو/2019 - 04:34 م
الشرطة الإيطالية تعتقل كابتن سفينة لإنقاذ المهاجرين
Advertisements
طباعة
ترجمة: دينا الشريف
 
Advertisements
اعتقلت الشرطة الايطالية اليوم السبت القبطان الالماني لسفينة انقاذ مهاجر في وسط مواجهة مع الحكومة الايطالية بعد أن رست في ميناء جزيرة لامبيدوسا.

تعمل " Sea-Watch 3"التي تحمل العلم الهولندي والتي تديرها " Sea-Watch"الخيرية الألمانية في البحر منذ أكثر من أسبوعين على متنها 40 أفريقيًا تم إنقاذهم.

وبعد الانتظار في المياه الدولية للحصول على دعوة من إيطاليا أو إحدى دول الاتحاد الأوروبي لقبول السفينة، قررت الكابتن كارولا راكيتي هذا الأسبوع الإبحار إلى جزيرة لامبيدوزا في جنوب إيطاليا، لكن سفن الحكومة الإيطالية منعتها.

ولكن في الساعات الأولى من صباح السبت، دخل راكيت إلى الميناء حيث رست السفينة وسط وجود مكثف للشرطة.
Advertisements
المزيد عن: الشرطة الإيطالية Sea-Watch 3
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
موريتانيا
-
x
16:30
-
أنجولا
الكاميرون
-
x
19:00
-
غانا
بنين
-
x
22:00
-
غينيا بيساو
بطولة كوبا أمريكا 2019
كولومبيا
0
x
انتهت
0
تشيلي
أوروجواي
-
x
21:00
-
بيرو