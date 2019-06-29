مفاجآت أجيري أمام أوغندا.. لاعبان جديدان ينضمان لتشكيلة الفراعنة

يدرس المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إجراء بعض التبديلات في التشكيلة الأساسية قبل مواجهة أوغندا، بالأمم الإفريقية.

ودخل الثنائي باهر المحمدي ونبيل دونجا، للدفع بهما أساسيا على حساب محمد النني ومحمود علاء، خلال المباراة المقبلة.

ويرغب أجيري، في خروج النني وعلاء، من التشكيل الأساسي خوفا لتعرضهم للحصول على أي إنذارات والابتعاد عن المشاركة في الدور المقبل من البطولة.

ويلتقي المنتخب الوطني أوغندا، مساء غد الأحد على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالأمم الإفريقية.