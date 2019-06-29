ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مفاجآت أجيري أمام أوغندا.. لاعبان جديدان ينضمان لتشكيلة الفراعنة

السبت 29/يونيو/2019 - 04:29 م
مفاجآت أجيري أمام أوغندا.. لاعبان جديدان ينضمان لتشكيلة الفراعنة
اجيري
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements

يدرس المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إجراء بعض التبديلات في التشكيلة الأساسية قبل مواجهة أوغندا، بالأمم الإفريقية.

 

ودخل الثنائي باهر المحمدي ونبيل دونجا، للدفع بهما أساسيا على حساب محمد النني ومحمود علاء، خلال المباراة المقبلة.

 

ويرغب أجيري، في خروج النني وعلاء، من التشكيل الأساسي خوفا لتعرضهم للحصول على أي إنذارات والابتعاد عن المشاركة في الدور المقبل من البطولة.

 

ويلتقي المنتخب الوطني أوغندا، مساء غد الأحد على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالأمم الإفريقية.

 

Advertisements
المزيد عن: مفاجاة رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة ااجيري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
موريتانيا
-
x
16:30
-
أنجولا
الكاميرون
-
x
19:00
-
غانا
بنين
-
x
22:00
-
غينيا بيساو
بطولة كوبا أمريكا 2019
كولومبيا
0
x
انتهت
0
تشيلي
أوروجواي
-
x
21:00
-
بيرو