المملكة تخصص 230 ألف مقعد لـ "حجاج الداخل"

وأوضح عضو المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل السعودي، محمد سعد القرشي، أمس الجمعة، أن الشركات التي تم الترخيص لها هذا العام تبلغ 180 شركة.

وأشار إلى أن وزارة الحج والعمرة ستتيح الحجز الفعلي للمقاعد المخصصة اعتبارا من يوم الخميس القادم، عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

وقال: "الطريقة الوحيدة للحجز هي المسار الإلكتروني فقط، وقد طورت الوزارة السيرفر الخاص بالتسجيل في المسار، ليتحمل الضغط الذي سيصاحب أول أيام التسجيل".

ولفت إلى أن الوزارة تقدم دعما فنيا للتعامل باحترافية عالية مع بوابة التسجيل، لافتا إلى أنه لا يسمح بالتسجيل عبر المكاتب، ولا يقبل سوى في المسار الإلكتروني.