شاهد.. سوسن بدر تفاجئ جمهورها بـ"لوك" جديد (صور)

فاجأت الفنانة سوسن بدر جمهورها بلوك جديد، حيث قامت بقص شعرها.





وطلت سوسن على جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة التي أظهرت استمتاعها باللوك الجديد.





ونالت اللوك إعجاب الكثيرين من محبي سوسن ممن أثنوا على جمالها.