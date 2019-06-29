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شاهد.. سوسن بدر تفاجئ جمهورها بـ"لوك" جديد (صور)

السبت 29/يونيو/2019 - 04:45 م
شاهد.. سوسن بدر تفاجئ جمهورها بـلوك جديد (صور)
سوسن بدر
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شيماء عطية
 
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فاجأت الفنانة سوسن بدر جمهورها بلوك جديد، حيث قامت بقص شعرها.

وطلت سوسن على جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة التي أظهرت استمتاعها باللوك الجديد.

ونالت اللوك إعجاب الكثيرين من محبي سوسن ممن أثنوا على جمالها.
شاهد.. سوسن بدر تفاجئ جمهورها بـ"لوك" جديد (صور)
شاهد.. سوسن بدر تفاجئ جمهورها بـ"لوك" جديد (صور)
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