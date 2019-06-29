العاهل السعودي يدعو الرئيس الموريتاني الجديد لزيارة المملكة
السبت 29/يونيو/2019 - 04:25 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، دعوة للرئيس الموريتاني الجديد، محمد ولد الشيخ الغزواني، لزيارة المملكة "على أن يكون ذلك في الوقت المناسب".
وأكدت وكالة الأنباء الموريتانية أن الغزواني تلقى اتصالا هاتفيا من الملك السعودي، هنأه فيه بفوزه في الانتخابات، و"تمنى له السداد والتوفيق في مهامه السامية".
وشدد الملك سلمان بن عبد العزيز في اتصاله على "حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية مع موريتانيا، بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين".
يذكر أن الغزواني فاز في الانتخابات الرئاسية الموريتانية، السبت الماضي، بأكثر من 52% من الأصوات، في حين رفض مرشحو المعارضة قبول النتائج.
Advertisements
- الأردن والسعودية يصدران بيانا مشتركا لزيارة خادم الحرمين للمملكة
- كيف استقبل زعماء العرب مبادرة الملك سلمان لبحث أزمة الأردن الاقتصادية؟
- محمد بن زايد يهنئ برهم صالح بانتخابه رئيساً للعراق
- موريتانيا: ولد عبد العزيز يكشف مرشحه لخلافته في الرئاسة
- خادم الحرمين في رسالة لزعيم عربي: أمنكم من أمن السعودية
- العاهل السعودي وولي عهد أبوظبي يبحثان قضايا المنطقة
- العاهل السعودي يوجه رسالة لملك الأردن
- موريتانيا.. محمد ولد الغزواني يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة
- رسميا.. محمد ولد الغزواني رئيسا لموريتانيا
- أول زعيم عربي ييعث رسالة إلى رئيس موريتانيا الجديد