كهربا يوجه رسالة إلى حارس المنتخب بعد إصابته (صورة)

وجه محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك رسالة إلى زميله في الفريق الأبيض محمود عبد الرحيم "جنش" بعد تعرضه للإصابة في مران منتخب مصر أمس بقطع في وتر أكيلس.

وغرد كهربا عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" صورة لجنش وكتب قائلا :"‏الف سلامة عليك يا أخويا ..وربنا يبعد عنك كل سوء..... قدر الله و ما شاء فعل وان شاء الله ترجع تكسر الدنيا يا ابو طاطا يا اسد"

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أوغندا غدا الأحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا 2019.