وزير التعليم يعتمد نتيجة العينة العشوائية لامتحان الفلسفة للثانوية العامة
السبت 29/يونيو/2019 - 04:13 م
ريم محمود
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اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الفلسفة بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 (الدور الأول).
وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفلسفة، البالغ عددها 10351 ورقة، أسفرت عن نجاح 9737 طالب/طالبة بنسبة النجاح 94.1%.
وأضاف، أن 1321 طالبا/طالبة حصلوا على الدرجات النهائية لمادة الفلسفة، كما حصل 2835 طالب/طالبة (بنسبة 29.12%% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 2050 طالبا/طالبة (21.05% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1495 طالبا/طالبة (15.35% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.
وأشار خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إلى أن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق المعدلات المقررة لها، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للسادة المقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملاً.
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