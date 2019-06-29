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بنوك إمارتية توقع اتفاق قرض مجمع بقيمة 375 مليون دولار مع باكستان

السبت 29/يونيو/2019 - 04:16 م
بنوك إمارتية توقع اتفاق قرض مجمع بقيمة 375 مليون دولار مع باكستان
ارشيفية
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وكالات
 
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وقعت بنوك إماراتية اتفاقية منح قرض مجمع بقيمة 375 مليون دولار مع حكومة باكستان  يشمل شرائح تقليدية وأخرى تتفق مع النظام المصرفي الإسلامي خلال شهر يونيو.

وذكر بيان أصدرته الحكومة الباكستانية أن مجموعة من البنوك الكبرى في الإمارات استوفت طلبات الاكتتاب لشرائح القرض بالكامل.

ويقوم بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال بدور المنسق الدولي للقرض بينما ستكون بنوك دبي التجاري والإمارات دبي الوطني ونور بنك وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف الشارقة الإسلامي مسؤولة عن ترتيب القرض وتجميعه.
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