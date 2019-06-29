محافظ القليوبية: 30 يونيو ضربة قاسمة لمخططات تقسيم الدولة

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قرر الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، فتح أبواب الدخول لجميع الحدائق المقامة بالمراكز والمدن والاحياء امام المواطنين، غدا الأحد بالمجان للمواطنين، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.



وقال المحافظ، إن ثورة 30 يونيو كانت ضربة قاسمة لمخططات أجنبية لتقسيم الدولة، حيث خرج الشعب المصري يدًا واحدة تحت قيادته لتحقيق خطط التنمية المستدامة، ووقف العالم ينظر لقدرات المصريين وكيف استطاعوا أن يحققوا ما كان يعتبر مستحيلًا.



ووجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات بالاستعداد للاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو المجيدة حيث ستقوم مجالس المدن والمراكز والاحياء منذ الصباح الباكر بتعليق الأعلام والزينة ووضع البانرات وتشغيل DJ احتفالا بتلك الثورة العظيمة التي خرج فيها الملايين من أبناء الشعب المصري العظيم من أجل استعادة هويته وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار وخرج ليملأ ميادين مصر في مشهد حضاري شهد له العالم أجمع وصنع أعظم ثورة قادت مصر كلها إلى بر الأمان من أجل النهوض بمستقبل أجيالنا القادمة.



