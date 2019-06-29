محافظ القليوبية: 30 يونيو ضربة قاسمة لمخططات تقسيم الدولة
السبت 29/يونيو/2019 - 04:19 م
محمد نبيل
Advertisements
Advertisements
قرر الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، فتح أبواب الدخول لجميع الحدائق المقامة بالمراكز والمدن والاحياء امام المواطنين، غدا الأحد بالمجان للمواطنين، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.
وقال المحافظ، إن ثورة 30 يونيو كانت ضربة قاسمة لمخططات أجنبية لتقسيم الدولة، حيث خرج الشعب المصري يدًا واحدة تحت قيادته لتحقيق خطط التنمية المستدامة، ووقف العالم ينظر لقدرات المصريين وكيف استطاعوا أن يحققوا ما كان يعتبر مستحيلًا.
ووجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات بالاستعداد للاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو المجيدة حيث ستقوم مجالس المدن والمراكز والاحياء منذ الصباح الباكر بتعليق الأعلام والزينة ووضع البانرات وتشغيل DJ احتفالا بتلك الثورة العظيمة التي خرج فيها الملايين من أبناء الشعب المصري العظيم من أجل استعادة هويته وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار وخرج ليملأ ميادين مصر في مشهد حضاري شهد له العالم أجمع وصنع أعظم ثورة قادت مصر كلها إلى بر الأمان من أجل النهوض بمستقبل أجيالنا القادمة.
وقال المحافظ، إن ثورة 30 يونيو كانت ضربة قاسمة لمخططات أجنبية لتقسيم الدولة، حيث خرج الشعب المصري يدًا واحدة تحت قيادته لتحقيق خطط التنمية المستدامة، ووقف العالم ينظر لقدرات المصريين وكيف استطاعوا أن يحققوا ما كان يعتبر مستحيلًا.
ووجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات بالاستعداد للاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو المجيدة حيث ستقوم مجالس المدن والمراكز والاحياء منذ الصباح الباكر بتعليق الأعلام والزينة ووضع البانرات وتشغيل DJ احتفالا بتلك الثورة العظيمة التي خرج فيها الملايين من أبناء الشعب المصري العظيم من أجل استعادة هويته وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار وخرج ليملأ ميادين مصر في مشهد حضاري شهد له العالم أجمع وصنع أعظم ثورة قادت مصر كلها إلى بر الأمان من أجل النهوض بمستقبل أجيالنا القادمة.
Advertisements
- رئيس الوزراء يهنئ السيسي بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو
- محافظ القليوبية يهنئ المواطنين بذكرى 30 يونيو
- القليوبية تتزين بالأعلام احتفالا بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو (صور)
- محافظ القليوبية: مسيرات حاشدة وشاشات احتفالا بـ 30 يونيو
- محافظ القليوبية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
- ننشر خريطة احتفالات القليوبية بالذكري الخامسة لثورة 30 يونيه
- "القليوبية" تتزين بالأعلام احتفالا بثورة 30 يونيو (صور)
- رئيس الوزراء يُهنئ السيسي بذكرى 30 يونيو
- محافظ القليوبية يهنىء "السيسي" بذكرى الثورة: نعاهدكم على دفع عجلة التنمية والبناء
- غدا.. فتح الحديقة الدولية بالمنيا بالمجان للمواطنين