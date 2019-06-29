كبسولة لحماية أسنان لاعبي المنتخب من التدخلات القوية في أمم إفريقيا

يشارك لاعبو منتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في مصر، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المنافسات، وهو مايجعل الفراعنة عرضة للمشاركات القوية خلال البطولة، خاصة أمام المنتخبات الإفريقية التي تتميز بالقوة في أداءها والتدخلات العنيفة.

وفي سياق مشاركة منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الإفريقية يقدم طبيب الأسنان أحمد القفاص عضو الجمعية الأمريكية لطب الأسنان، كبسولة طبية على هيئة نصيحة هامة للاعبي المنتخب من أجل توخي الحذر والابتعاد عن إصابات الوجه التي قد تطول الأسنان بسبب التدخلات العنيفة والقوية بالكرة ومن دونها في السطور التالية :

قال أحمد القفاص، أن لاعبي منتخبنا الوطني، يمكنهم

ارتداء واقي شفاف على الأسنان مثل الذي يرتديه الملاكمين والمصارعين باستمرار من أجل حماية أسنانهم من التكسير والتدمير وهو مايحمي اللاعبين من إصابات وكسر الأسنان الأمامية التي قد تنتج من التداخلات القوية بين اللاعبين في الملعب.

وشدد القفاص، على أن واقي الأسنان الشفاف لا يؤثر نهائيًا على عملية تنفس اللاعبين ولا على مجهودهم منوهًا أيضاً إلى أنه لايؤثر على طريقة الكلام فهو عديم التأثير نهائيًا.

وقال القفاص، أن تلك الطريقة هي الأنسب لحماية أسنان اللاعبين الأمامية خلال المشاركات.

وكان منتخب مصر قب حقق فوزين متتاليين في دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا أمام زيمبابوي والكونغو الديمقراطية على الترتيب وأصبح يمتلك 6 أهداف في رصيده.