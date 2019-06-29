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حالة طوارئ توقف عمليات الوصول والمغادرة بمطار" نيوآرك ليبرتي"

السبت 29/يونيو/2019 - 04:05 م
حالة طوارئ توقف عمليات الوصول والمغادرة بمطار نيوآرك ليبرتي
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وكالات
 
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أعلن مطار نيوآرك ليبرتي بالولايات المتحدة، عن وقف عمليات الوصول والمغادرة بسبب حالة طوارئ.

ولم يتم الكشف عن طبيعة حالة الطوارئ أو أسبابها.


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المزيد عن: مطار نيوآرك ليبرتي طواريء الوصول المغادرة
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