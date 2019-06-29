ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

القوات الأفغانية تعتقل 40 متشددًا في المقاطعة الجنوبية

السبت 29/يونيو/2019 - 04:09 م
القوات الأفغانية تعتقل 40 متشددًا في المقاطعة الجنوبية
Advertisements
طباعة
ترجمة - منة الشريف
 
Advertisements
أعلن حاكم ولاية قندهار اليوم السبت ان القوات الحكومية اعتقلت 40 مسلحا في مقاطعة قندهار جنوب افغانستان خلال الايام العشرة الماضية.

حيث صرح حياة للصحفيين فى مؤتمر صحفى هنا "ان قوات الامن القت القبض على 40 مسلحا من بينهم بعض القادة المحليين خلال عمليات التنظيف فى مدينة قندهار والمناطق المضطربة على مدار الايام العشرة الماضية".

وأضاف المسؤول أن المسلحين المعتقلين كانوا ضالعين في أنشطة إرهابية في مقاطعات قندهار وهيلمند وفرح ونمروز وغزنة وخوست ووردك وغور وهيرات.

ولم يصدر عن متشددي طالبان تعليق على التقرير.
Advertisements
المزيد عن: المقاطعة الجنوبية القادة الافغان افغانستان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
موريتانيا
-
x
16:30
-
أنجولا
الكاميرون
-
x
19:00
-
غانا
بنين
-
x
22:00
-
غينيا بيساو
بطولة كوبا أمريكا 2019
كولومبيا
0
x
انتهت
0
تشيلي
أوروجواي
-
x
21:00
-
بيرو