القوات الأفغانية تعتقل 40 متشددًا في المقاطعة الجنوبية

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أعلن حاكم ولاية قندهار اليوم السبت ان القوات الحكومية اعتقلت 40 مسلحا في مقاطعة قندهار جنوب افغانستان خلال الايام العشرة الماضية.



حيث صرح حياة للصحفيين فى مؤتمر صحفى هنا "ان قوات الامن القت القبض على 40 مسلحا من بينهم بعض القادة المحليين خلال عمليات التنظيف فى مدينة قندهار والمناطق المضطربة على مدار الايام العشرة الماضية".



وأضاف المسؤول أن المسلحين المعتقلين كانوا ضالعين في أنشطة إرهابية في مقاطعات قندهار وهيلمند وفرح ونمروز وغزنة وخوست ووردك وغور وهيرات.



ولم يصدر عن متشددي طالبان تعليق على التقرير.

