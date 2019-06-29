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قرار صادم من الزمالك للمعارين

السبت 29/يونيو/2019 - 04:05 م
قرار صادم من الزمالك للمعارين
الزمالك
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هاني عصام
 
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استقر مسئولو نادي الزمالك على عدم انضمام أي من المعارين إلى قائمة الفريق في رحلة قبرص المقرر لها 1 يوليو المقبل.


ويخوض الزمالك معسكرًا في قبرص خلال فترة توقف بطولة الدوري لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل استئناف المسابقة مرة أخرى.


وقرر مسئولو الزمالك عدم تواجد أي من المعارين في رحلة قبرص بسبب عدم الاستقرار على عودة أيًا منهم حتى الآن في الموسم المقبل.


ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة والإسماعيلي والأهلي بعد استئناف بطولة الدوري ولا بديل عن الفوز فيهم جميعًا لتحقيق بطولة الدوري.


ويتواجد ما يقرب من 15 لاعبًا في قائمة الإعارات بالزمالك حاليًا لكن الإدارة لم تستقر على بعد على قائمة العائدين إلى الفريق.

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