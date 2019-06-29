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رئيس جامعة بني سويف: إنشاء وحدة الدعم المعنوي بكلية العلوم

السبت 29/يونيو/2019 - 04:07 م
رئيس جامعة بني سويف: إنشاء وحدة الدعم المعنوي بكلية العلوم
الدكتور منصور حسن .
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احمد فتحي الدسوقي
 
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن إنشاء وحدة الدعم المعنوي بكلية العلوم، جاء ذلك خلال ترأسه لمجلس الجامعة رقم 172، بحضور السادة نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء مجلس الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن الوحدة تهدف إلى رفع وتقوية الروح المعنوية والقيم الإيجابية للطلاب، وتقويم القيم السلبية وتحجيم آثارها السيئة، وذلك في ضوء دور الجامعة لتخريج جيل متزن ومتوافق معنويأ، وقادر على التعامل مع معطيات ومتغيرات الحياة، وذلك من خلال عقد اللقات وورش العمل والندوات والمحاضرات التوعية، بالإضافة إلى دراسة وتحليل الحالة المعنوية للطلاب واتخاذ اللازم نحوها، مع مرعاة التقييم المستمر لعمل الوحدة عن طريق التغذية الرجعية من وسائل التقييم المختلفة كالإستبيانات والمناقشات.
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