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الصحاف: العراق منفتح على عمقه العربي بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي

السبت 29/يونيو/2019 - 04:06 م
الصحاف: العراق منفتح على عمقه العربي بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي
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رقية جمال
 
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قال الدكتور أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، إن وفد مجلس الأمن الدولي أجرى سلسلة لقاءات مع المسئولين بالعراق.

وأوضح "الصحاف"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن العراق منفتح على عمقه العربي بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي.

وتابع، أن الدبلوماسية العراقية تتواصل مع العمق العربي والإقليمي.
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