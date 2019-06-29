إنشاء مجمع خيري لقرية أبيس بالإسكندرية بتكلفة 15 مليون جنيه (صور)
السبت 29/يونيو/2019 - 04:05 م
محمد رجب - دينا حسن
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قام الدكتور محمد بغدادي سكرتير عام حي وسط، بزيارة تفقدية لقرية ابيس ٨١ لمتابعة اعمال بناء المجمع الخيري للخدمات بالقرية، التي تتم بالمشاركة المجتمعية والجهود الذاتية بشكل كامل، بتكاليف تجاوزت 15مليون جنيه.
جاء ذلك في اطار متابعة اعمال بناء المجمع الخيري للخدمات بقرية ابيس ٨١ ووفقا لتوجيهات اللواء سمير صدقي رئيس حي وسط، ويتكون المجمع حاليا من ارضي و4 أدوار علوية، حيث تم تخصيص الارضي لعمل مسجد للقرية، تم تشطيبه تمهيدا لافتتاحه في عيد الإسكندرية القومي ٢٦ يوليو المقبل، وتخصيص دورين لتقديم كل الخدمات الخاصة بذوي الاعاقة الذهنية وتم الانتهاء من تشطيبهما تقريبا، ومتبقي تزويدهما بالأجهزة اللازمة.
كما تخصيص الدورين الآخرين لعمل دار ضيافة لمرضى السرطان الوافدين من خارج الإسكندرية.
وأكد بغدادي، أنه سيتم الاهتمام بتمهيد الطرق الواصلة للمجمع بالتنسيق مع إدارة الطرق بالحي، وكذا الاهتمام بالإضاءة العامة بالتنسيق مع إدارة الكهرباء، بالإضافة إلي تذليل كل العقبات التي تقف في طريق الانتهاء من بناء واستكمال وافتتاح هذا المجمع لخدمة أهالي القرية والقري المجاورة.
جاء ذلك في اطار متابعة اعمال بناء المجمع الخيري للخدمات بقرية ابيس ٨١ ووفقا لتوجيهات اللواء سمير صدقي رئيس حي وسط، ويتكون المجمع حاليا من ارضي و4 أدوار علوية، حيث تم تخصيص الارضي لعمل مسجد للقرية، تم تشطيبه تمهيدا لافتتاحه في عيد الإسكندرية القومي ٢٦ يوليو المقبل، وتخصيص دورين لتقديم كل الخدمات الخاصة بذوي الاعاقة الذهنية وتم الانتهاء من تشطيبهما تقريبا، ومتبقي تزويدهما بالأجهزة اللازمة.
كما تخصيص الدورين الآخرين لعمل دار ضيافة لمرضى السرطان الوافدين من خارج الإسكندرية.
وأكد بغدادي، أنه سيتم الاهتمام بتمهيد الطرق الواصلة للمجمع بالتنسيق مع إدارة الطرق بالحي، وكذا الاهتمام بالإضاءة العامة بالتنسيق مع إدارة الكهرباء، بالإضافة إلي تذليل كل العقبات التي تقف في طريق الانتهاء من بناء واستكمال وافتتاح هذا المجمع لخدمة أهالي القرية والقري المجاورة.
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