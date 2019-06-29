القومي لثقافة الطفل يحتفل بثورة 30 يونيو في الحديقة الثقافية

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، يحتفل المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، بثورة 30 يونيو وذلك في الخامسة مساء الأحد 30 يونيو بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب .





يتضمن البرنامج طابور عرض للكشافة وفرق الأطفال بالحديقة حاملين إعلام مصر ويصاحبهم عدد من أشهر الأعمال الغنائية الوطنية الوطنية يليه مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة منها الساحر، الاراجواز، إلى جانب عرض لأطفال فريق مسرح الحديقة صمم خصيصا لهذه المناسبة وآخر للاطفال ذوي القدرات الخاصة وفقرة لكورال أطفال الحديقة سلام بقيادة الفنان وائل عوض بالإضافة إلى ورش عمل فنية وثقافية.





تتضمن رسم علم مصر ومعلومات عن تاريخ الوطن هذا إلى جانب معرض للفن التشكيلي بعنوان "صور قديمة".