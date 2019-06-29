توفير ٢٠٠ مليون جنيه من ميزانية طباعة الكتب الدراسية

علمت «الفجر» أن وزارة التربية والتعليم وضعت فى خطتها إلغاء طباعة كتب المرحلة الثانوية بأكملها، وذلك خلال ٣ سنوات على الأقصى، وأنها قررت عدم طباعة كتب الصف الثانى الثانوى العام القادم، والذى تمكن طلابه من استخدام التابلت، وسوف تسير الوزارة على هذا النهج على كل المراحل الدراسية خلال السنوات المقبلة.



وبحسب المعلومات، فإن عدم طباعة كتب الصف الثانوى توفر ما يزيد على ٢٠٠ مليون جنيه، من إجمالى يتجاوز مليار و٢٠٠ مليون جنيه مخصصة لطباعة الكتب، وخلال السنوات الثلاث المقبلة سيتم توفير ما يقرب من ٥٠٠ مليون جنيه.