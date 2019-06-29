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جاريث بيل إلى العملاق الإيطالي

السبت 29/يونيو/2019 - 03:07 م
جاريث بيل إلى العملاق الإيطالي
جاريث بيل
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منى العوضي
 
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يرغب الويلزي الدولي جاريث بيل في حسم مستقبله خلال الفترة الحالية وذلك بعد خروجه من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد.

 

وذكرت شبكة "ميدياسيت" أن خلال الأيام الأخيرة، التقى وكيل أعمال جاريث بيل مع المدير التنفيذي لإنتر ميلان في مقر الفريق النيرازوري.

 

وأوضحت الشبكة الإيطالية أن اللاعب الويلزي خارج خطط ريال مدريد، ويمكن أن تتم صفقة انتقاله إلى إنتر ميلان بنظام الإعارة، وقد تصل إلى حوالي 15 مليون يورو.

 

الجدير بالذكر أن بيل قد ارتبط اسمه بأندية الدوري الانجليزي وبالتحديد مانشستر يونايتد ولكن يبدو أن وجهته اختلفت وقد يتواجد في الدوري الايطالي بالموسم الجديد

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