لطلاب علمي علوم.. ننشر نموذج إجابة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2019 (صور)
السبت 29/يونيو/2019 - 02:57 م
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ننشر نموذج إجابة امتحان الجيولوجيا 2019، فقد أدى طلاب وطالبات الشعبة العلمية "علوم" للثانوية العامة امتحان مادة الجيولوجيا، اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2019، ويحرصون على مراجة الامتحان عقب انتهائه مع لزملاء ومدرسين المادة، لذا ننشر لكم نموذج إجابة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة لعام 2019 لمعرفة الدرجات التي تستحقها في المادة
إجابة امتحان الجيولوجيا 2019 للثانوية العامة ننشرها لكم بالصور في السطور التالية لمعرفة الدرجات النهائية التي ستحصلون عليها في هذه المادة وتجميعها مع درجات المواد السابقة.
فقد بدأت لجان الثانوية العامة 2019 اعتبارا من السبت الموافق 8 يونيو وحتى الآن، وقد أدى اليوم طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الجيولوجيا اعتبارا من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا، وفي نفس التوقيت أدى طلبة الشعبة الأدبية امتحان مادة علم النفس والاجتماع، كما أدى أيضا طلاب الشعبة العلمية رياضيات امتحان مادة التفاضل والتكامل ولكن لمدة ساعتين فقط، ومن هنا ننشر لكم نموذج إجابة امتحان الجيولوجيا 2019 للثانوية العامة.
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