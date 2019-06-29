لطلاب علمي علوم.. ننشر نموذج إجابة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2019 (صور)

ننشر نموذج إجابة امتحان الجيولوجيا 2019، فقد أدى طلاب وطالبات الشعبة العلمية "علوم" للثانوية العامة امتحان مادة الجيولوجيا، اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2019، ويحرصون على مراجة الامتحان عقب انتهائه مع لزملاء ومدرسين المادة، لذا ننشر لكم نموذج إجابة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة لعام 2019 لمعرفة الدرجات التي تستحقها في المادة





إجابة امتحان الجيولوجيا 2019 للثانوية العامة ننشرها لكم بالصور في السطور التالية لمعرفة الدرجات النهائية التي ستحصلون عليها في هذه المادة وتجميعها مع درجات المواد السابقة.



