تعرف على المطربة التي تتمنى ياسمين العلواني الغناء معها

تمنت الفنانة الشابة ياسمين العلواني، أن تشارك الفنانة نجوى كرم في ديو غنائي، معربة عن حبها الشديد لها، وطريقتها في الغناء التي تتمنى أن تشاركها فيها.





وقالت "العلواني"،:"إذا أتيحت لي الفرصة، فأنا اتمنى الغناء مع النجمة القديرة نجوى كرم والنجم محمد عبده".





وأضافت: "اعتبر نفسي محظوظة لأنني غنيت مع تامر حسني ومع الفنان القدير هاني شاكر".





وكانت العلواني أكدت إن التحضيرات لألبومها الغنائي الأول استغرقت لوقت طويل وقالت: "أنا مؤمنة بأن تكون متواجد بعمل قوي ومتميز أفضل من التواجد بعمل ضعيف، وأن تتأخر أفضل من أن تفشل، لذلك فضلت أن اتخذ الوقت الكامل للتحضير للألبوم وعدم الاستعجال لتقديم أفضل شيء ممكن".





وأضافت: "الحمد لله ردود الفعل فاقت كل توقعاتي والألبوم حقق نجاحا كبيرا.. وأعد جمهوري بأن القادم أفضل".