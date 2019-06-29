براءة رياض محرز من تهمة مانشستر سيتي في الجزائر
السبت 29/يونيو/2019 - 02:53 م
محمد الصو
Advertisements
Advertisements
أكد رياض محرز لاعب المنتخب الجزائري أن التأهل لدور الستة عشر كبداية للمنافسة على لقب كأس الأمم الإفريقية 2019.
وأوضح محرز أن جمال بلماضى من المدربين المتميزين
الذى تولوا تدريب الجزائر ونعمل جميعا على قلب رجل واحد وجميع المنظومة لديها الرغبة
فى إسعاد الشعب الجزائري.
ونفى محرز ما يتردد عن عدم لعبه مع المنتخب الجزائرى
بنفس المستوى الفنى مع مانشستر سيتي الإنجليزي مؤكدًا أنه جزء من المنظومة والفريق
وهناك اختلاف كبير بين الكرة الأوربية والكرة الإفريقية فطبيعي أن يحدث الخلل فى الأداء
لكنه يبذل قصارى جهده على الجانبين.
وتابع محرز: "الفوز على السنغال كان مهمًا
واعطانا دفعة قوية من أجل مواصلة هذا الأداء وتواجد الجمهور الجزائرى فى المدرجات كان
له مفعول السحر فى تحقيق الفوز.
Advertisements
المزيد عن: مانشستر سيتي رياض محرز امم افريقيا الجزائر اخبار الرياضة
- مانشستر سيتي يجدد اهتمامه بضم رياض محرز
- محرز يكشف سر اختياره القميص رقم 26 مع مانشستر سيتي
- جوارديولا يتحدث عن إمكانية نجاح محرز مع السيتي
- رياض محرز: لدي الكثير من الذكريات مع فيتشاي.. لقد كان شخصية رائعة
- تصريح مثير من جوارديولا عن مستقبل محرز
- محرز يحمل آمال محاربي الصحراء في التتويج بكأس أمم إفريقيا
- المنتخب الجزائري يتدرب كامل العدد استعداداً لكان 2019
- القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وكينيا في كأس امم افريقيا
- بلماضي يعلن عن تشكيل الجزائر أمام كينيا
- رياض محرز يتحدث عن نضج الجزائر وتكتيك "بلماضي"