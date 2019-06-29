مستشار العاهل الأردني يكرم نهلة الصعيدي

كرم المهندس سعد هايل السرور، وزير الداخلية الأردنية سابقا رئيس مجلس النواب الأردني السابق، ومستشار العاهل الأردني الهاشمي الملك عبد الله الثاني، الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر عميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين.





وجاء ذلك في حفل لتكريم ١٠٠ شخصية ساهمت في نشر العربية وتعليمها للناطقين بغيرها والذي أقامه مجلس E turn الدولي، برئاسة الدكتورة بسمة السليم، ضمن فعاليات ملتقي eTurn العالمي 2019 تحت عنوان: "أفكار إبداعية في تعليم العربية للناطقين بغيرها ونشر الوسطية".





الجدير بالذكر، ترأست "الصعيدي" مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، يناير الماضي، واستطاعت أن تقدم العديد من الإنجازات خلال فترة وجيزة، حيث عقد المركز دورات تدريبية للمعلمين، ودورات تثقيفية للطلاب، ونظم رحلات للطلاب الوافدين بعدد من محافظات المحروسة منها: أسوان، والفيوم.



