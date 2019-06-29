"محلية أبو تشت" تبحث توصيل الغاز الطبيعي للمدينة وقرى المركز بقنا



وخلص الاجتماع إلى توصيل الخطوط من محطة الغاز الطبيعي بمدينة البلينا، وستكون قيمة الاشتراك ألفين و160 جنيهًا، بنظام التقسيط، وسيتم التوصيل للمدينة و6 قرى تم الانتهاء من توصيل أعمال الصرف الصحي لها.



عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، شمال محافظة قنا، اليوم السبت، اجتماعًا لبحث سبل توصيل خطوط الغاز الطبيعي للمدينة وقراها، بحضور أشرف رفعت، نائب رئيس المركز، ومندوبي الكهرباء والمياه والري ومسئول الطرق.