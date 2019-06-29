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ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

السبت 29/يونيو/2019 - 02:50 م
ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم
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هند الشيال
 
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صرح الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء دمياط، ان الميناء استقبل اليوم السبت، سفينتي حاويات و5 سفن للبضائع العامة، بينما غادرت أرصفة الميناء حاويتان و6 سفن للبضائع، وذلك اليوم السبت.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 22 سفينة، بالإضافة إلى 31 أخرى موجودة في المخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2530 طنا و88 سيارة نقل على متنها 4640 طن قمح، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 71554 طنا، بينما بلغ في مخازن القطاع الخاص 28125 طنا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 8112 طن فوسفات و5905 طن رمل و10897 طن يوريا.
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