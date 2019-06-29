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إحصاءات: الصين ثاني أكبر سوق للسندات في العالم

السبت 29/يونيو/2019 - 02:50 م
إحصاءات: الصين ثاني أكبر سوق للسندات في العالم
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ترجمة - منة الشريف
 
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أظهرت أحدث الإحصاءات أن الصين أصبحت ثاني أكبر سوق للسندات في العالم بعد الولايات المتحدة.

حيث تمتلك المؤسسات الاجنبية 1.88 تريليون يوان حوالى 273 مليار دولار امريكى من السندات الصينية بنهاية مايو، وفقا لما ذكرته غرفة المقاصة فى شانغهاى وشركة الايداع والتخليص المركزية الصينية.

حيث واصل المستثمرون العالميون تراكم السندات الصينية، مضيفين صافي 52.2 مليار يوان في مايو.

وبصرف النظر عن السندات، قامت المؤسسات الخارجية بشراء الأسهم والصناديق الصينية خلال السنوات الأخيرة، كانت لديهم أصول مالية صينية بقيمة 444.8 مليار دولار أمريكي في نهاية العام الماضي، أي أكثر من الضعف في نهاية عام 2014، وفقًا لإدارة الدولة للنقد الأجنبي.

و في خلال الربع الأول من العام، اشترت المؤسسات الخارجية صافي سندات بقيمة 9.5 مليار دولار، مما يمثل زيادة حادة على أساس فصلي وعلى أساس سنوي.
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