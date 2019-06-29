زلزال متوسط القوة يضرب محافظة فارس الإيرانية

ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، منطقة أهل التابعة لناحية أشكنان بمدينة لامرد بمحافظة فارس جنوب إيران.





وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن زلزالا بقوة 4 ريختر ضرب هذه المنطقة، الساعة 11:19 ظهر اليوم، وعلى عمق 12 كم من سطح الأرض، ولم يسفر عن وقوع ضحايا.

وتقع منطقة أهل على مسافة 420 كم جنوب مدينة شيراز.