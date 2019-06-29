زلزال متوسط القوة يضرب محافظة فارس الإيرانية
السبت 29/يونيو/2019 - 02:49 م
وكالات
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ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، منطقة أهل التابعة لناحية أشكنان بمدينة لامرد بمحافظة فارس جنوب إيران.
وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة
الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن زلزالا بقوة 4 ريختر ضرب هذه المنطقة، الساعة
11:19 ظهر اليوم، وعلى عمق 12 كم من سطح الأرض، ولم يسفر عن وقوع ضحايا.
وتقع منطقة أهل على مسافة 420 كم جنوب مدينة
شيراز.
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