مدرب الجزائر: هدفنا لقب أمم إفريقيا وياسين براهيمي لا يعاني من إصابة خطيرةر
أكد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر أن ياسين براهيمي لاعب المنتخب لا يعاني من إصابة خطيرة مشيرا إلى أن اللاب سيكون حاضرا أمام تنزانيا في كأس الأمم الإفريقية 2019.
وأضاف بلماضي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة
الجزائر وتنزانيا: "هدفنا الأول التتويج رغم صعوبة المهمة ولا مجال للتساهل
أمام تنزانيا من أجل تصدر المجموعة الثالثة".
وأوضح المدير الفنى للجزائر أن السر وراء تفوق
الجزائر خلال المباراتى الماضتين هو الاحترام والالتزام الذى ساد بين جميع افراد المنظومة
من لاعبين وجهاز فنى ونتحاور جميعا ونتعايش جميعا بروح الفريق الواحد.
يذكر أن المنتخب الجزائرى يتصدر قمة المجموعة
الثالثة برصيد 6 نقاط يليه منتخب السنغال وكينيا برصيد 3 نقاط لكل منهما ويتزيل منتخب
تنزانيا قاع المجموعة بلا رصيد من النقاط ويلتقى المنتخب الجزائرى الفريق الكينى بعد
غد الاثنين فى ختام مباريات المجموعة الثالثة
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