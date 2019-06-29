"ضغوط أهل" و"أزمة نفسية".. مفاجآت في انتحار "طالب الطالبية"



وبعمل التحريات تبين أن المتوفى أقدم على الانتحار من الدور الخامس بسبب مروره بأزمة نفسية ومشاكل أسرية ولا شبهه جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وتلقى اللواء رضا العمدة مديرالإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، من شرطة النجدة، بسقوط شاب من علو ووفاته متأثرا بإصابته، بمنطقة الكونيسة دائرة القسم.

استمعت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، لأقوال أهل الطالب المنتحر، ويدعى "زياد.م"، الذي أقدم على الانتحار يوم الخميس الماضي، بسبب مروره بأزمة نفسية بمنطقة الطالبية.وكشفت التحقيقات، أن الشاب المنتحر طالب بالثانوية العامة، وقبل امتحان اللغة الألمانية، أقدم على الانتحار، نتيجة لضغوط الأهل لحثه على المذاكرة، وحصوله على مجموع مرتفع، فيما أكدت النيابة أنه لا شبهة جنائية بالواقعة.وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الطالبية من غرفة النجدة بسقوط شاب من علو، وعلى الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم والانتقال إلي مكان الواقعة، وتبين وجود جثة شاب غارق في دمائه إثر سقوطه من الدور الخامس.