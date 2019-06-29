4 إصابات بين طلاب الثانوبة العامة في الدقهلية

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كشف بيان عن مديرية الصحة بالدقهلية، استقبال مستشفى السنبلاوين في محافظة الدقهلية الطالبة رينادة شريف السيد مصطفى، 17 سنة، من لجنة مدرسة الثانوية بنات، إثر سقوطها من أعلى السلم بلجنة المدرسة عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة اليوم السبت.



وكشف مصدر طبي أن الطالبة أصيبت بكدمات وآلام بالظهر وآلام بالحوض والفخذ الأيمن وكدمة بفروة الرأس وتم إجراء أشعة تلفزيونية على البطن والحوض واشعة عادية على الرأس والفقرات القطنية دخول طوارئ جراحة رقم 8683 لاصابتها بكسور وكدمات.



وكانت غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية الصحة في الدقهلية اعلنت عن إصابة الطالب، "م. ف"، بنوبة صرع وتم تحويله إلى مستشفى ميت غمر المركزي قبل الاجابة عن أي سؤال في الامتحان، في لجنة بميت غمر الثانوية بنين.



وأدى طلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، امتحانات الجيولوجيا لشعبة علمي علوم، والرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع لشعبة الأدبي.



ويخوض الامتحانات، 669،749 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية منهم 264،653 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية و118،071 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).