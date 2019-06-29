رئيس الحي الثاني ببني سويف يستهل منصبه الجديد بتفقد أحوال باعة الخضار والبقالين (صور)

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بدأ المحاسب شعبان عبد الوهاب رئيس الحى الثاني والذي يضم المنطقتين الثالثة والرابعة بمدينة بني سويف، اليوم السبت، أولى جولاته التفقدية داخل عدد من المناطق بميدان حارث وشارع الخضار يرافقه عدد من المسئولين بالمنطقة الرابعة وذلك لرصد أى مشاكل تقابل المواطنين والعمل على حلها فورا تنفيذا لتعليمات المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف.



وتحدث "عبد الوهاب" مع الباعه الجائلين والمخالفين حول أفضل الحلول لتفادي المخالفات والمحاضر وتحرير محاضر فورية للمصرين علي المخالفة.



وأصدر المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف قرارا بتقسيم مدينة بني سويف إلى 3 أحياء رئيسية بديلا عن التقسيم الإداري السابق 6 مناطق، وذلك بهدف الدفع بقطاعات النظافة ومواجهة الإشغالات ومخالفات البناء والعشوائيات، والدفع بجهود اضفاء الشكل الحضاري على الشوارع والميادين من خلال تكثيف أعمال التجميل والدهانات والتشجير ضمن خطة المحافظة في هذا الشأن وتيسير المتابعة المكتبية والميدانية التي يقوم بها المحافظ لكافة جهود وأعمال المسؤولين والعاملين بالمناطق.

