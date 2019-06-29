الصين وكمبوديا توقعان مذكرة تفاهم بشأن الأوراق المالية والتعاون في تنظيم العقود الآجلة
السبت 29/يونيو/2019 - 02:39 م
ترجمة - منة الشريف
Advertisements
Advertisements
وقعت هيئة الأوراق المالية الصينية مذكرة تفاهم مع نظيرها الكمبودي للتعاون في تنظيم الأوراق المالية والعقود الآجلة.
وذكرت اللجنة الصينية لتنظيم الاوراق المالية أن المذكرة وقعت فى بكين.
حيث أسست اللجنة الصينية لتنظيم الاوراق شراكات مع النظراء في 64 دولة ومنطقة حول التنظيم عبر الحدود وإنفاذ القانون.
وذكرت اللجنة الصينية لتنظيم الاوراق المالية أن المذكرة وقعت فى بكين.
حيث أسست اللجنة الصينية لتنظيم الاوراق شراكات مع النظراء في 64 دولة ومنطقة حول التنظيم عبر الحدود وإنفاذ القانون.
Advertisements
المزيد عن: كمبوديا بكين اللجنة الصينية لتنظيم الاوراق المالية الصين التعاون
- "تداول" توقع مذكرة تفاهم مع بورصة اليابان
- توقيع مذكرة تفاهم بين المنتدى الاقتصادي العالمي والصين على هامش مبادرة "الحزام والطريق"
- 2.1 مليار دولار الاستثمارات الإماراتية بالصين فى 2016
- "ثمار مجلس التنسيق السعودي الإماراتي".. هنا 17 مذكرة هدفها إسعاد الشعبين
- الصين تعلن توقيع مذكرات تفاهم مع 37 دولة إفريقية حول بناء وتطوير "الحزام والطريق"
- تفاهم صيني إماراتي لدعم "الحزام والطريق"
- "القمر الصناعي و القطار الكهربائي".. اتفاقيات وقعتها مصر مع الصين في 2018
- كهرباء السعودية توقع 3 إتفاقيات مع شركات صينية