الصين وكمبوديا توقعان مذكرة تفاهم بشأن الأوراق المالية والتعاون في تنظيم العقود الآجلة

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وقعت هيئة الأوراق المالية الصينية مذكرة تفاهم مع نظيرها الكمبودي للتعاون في تنظيم الأوراق المالية والعقود الآجلة.



وذكرت اللجنة الصينية لتنظيم الاوراق المالية أن المذكرة وقعت فى بكين.



حيث أسست اللجنة الصينية لتنظيم الاوراق شراكات مع النظراء في 64 دولة ومنطقة حول التنظيم عبر الحدود وإنفاذ القانون.

