ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

انطلاق كرنفال الطفولة الـ١٦ بإيبارشية المعادي بحضور ١٦٠٠ طفل "صور"

السبت 29/يونيو/2019 - 02:36 م
انطلاق كرنفال الطفولة الـ١٦ بإيبارشية المعادي بحضور ١٦٠٠ طفل صور
كرنفال الطفولة
Advertisements
طباعة
ماريان ناجي
 
Advertisements
انطلق بدءًا من أمس الجمعة، ولمدة ثلاثة أيام، بإيبارشية المعادي، كرنفال الطفولة السادس عشر، والذي تنظمه خدمة التربية الكنسية بالإيبارشية بمدرسة الكرمة بالقطامية تحت عنوان "عندي شجاعة".

ومن المنتظر أن يشارك فيه ما يقرب من ١٦٠٠ طفل من ١٦ كنيسة من كنائس الإيبارشية إلى جانب ١٣٠ خادم وخادمات، وشهد فعاليات اليوم الأول نيافة الأنبا دانيال أسقف الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس والآباء الكهنة المسؤولين عن خدمة التربية الكنسية بالإيبارشية.

وتقدم فقرات الكرنفال مرتين يوميًا خلال أيامه الثلاثة حيث تقسيم الأطفال المشاركين في الكرنفال إلى ست مجموعات.

ويتضمن البرنامج الخاص به عرضًا مسرحيًا افتتاحيًابالإضافة الي ٦ ألعاب يوزع عليها الأطفال بجانب عرض لقصة يونان.

كما ضم الكرنفال عدد من ورش العمل للأطفال.
انطلاق كرنفال الطفولة الـ١٦ بإيبارشية المعادي بحضور ١٦٠٠ طفل "صور"
انطلاق كرنفال الطفولة الـ١٦ بإيبارشية المعادي بحضور ١٦٠٠ طفل "صور"
انطلاق كرنفال الطفولة الـ١٦ بإيبارشية المعادي بحضور ١٦٠٠ طفل "صور"
انطلاق كرنفال الطفولة الـ١٦ بإيبارشية المعادي بحضور ١٦٠٠ طفل "صور"
انطلاق كرنفال الطفولة الـ١٦ بإيبارشية المعادي بحضور ١٦٠٠ طفل "صور"
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
موريتانيا
-
x
16:30
-
أنجولا
الكاميرون
-
x
19:00
-
غانا
بنين
-
x
22:00
-
غينيا بيساو
بطولة كوبا أمريكا 2019
كولومبيا
0
x
انتهت
0
تشيلي
أوروجواي
-
x
21:00
-
بيرو