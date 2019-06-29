انطلاق كرنفال الطفولة الـ١٦ بإيبارشية المعادي بحضور ١٦٠٠ طفل "صور"

انطلق بدءًا من أمس الجمعة، ولمدة ثلاثة أيام، بإيبارشية المعادي، كرنفال الطفولة السادس عشر، والذي تنظمه خدمة التربية الكنسية بالإيبارشية بمدرسة الكرمة بالقطامية تحت عنوان "عندي شجاعة".





ومن المنتظر أن يشارك فيه ما يقرب من ١٦٠٠ طفل من ١٦ كنيسة من كنائس الإيبارشية إلى جانب ١٣٠ خادم وخادمات، وشهد فعاليات اليوم الأول نيافة الأنبا دانيال أسقف الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس والآباء الكهنة المسؤولين عن خدمة التربية الكنسية بالإيبارشية.





وتقدم فقرات الكرنفال مرتين يوميًا خلال أيامه الثلاثة حيث تقسيم الأطفال المشاركين في الكرنفال إلى ست مجموعات.





ويتضمن البرنامج الخاص به عرضًا مسرحيًا افتتاحيًابالإضافة الي ٦ ألعاب يوزع عليها الأطفال بجانب عرض لقصة يونان.



