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"نوفاك": الصفقة السعودية الروسية ليست بسبب أزمة النفط الفاسدة

السبت 29/يونيو/2019 - 01:41 م
نوفاك: الصفقة السعودية الروسية ليست بسبب أزمة النفط الفاسدة
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ترجمة: دينا الشريف
 
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قال وزير الطاقة الروسي "الكسندر نوفاك" اليوم السبت ان قرار روسيا والمملكة العربية السعودية بتمديد اتفاق عالمي بشأن الحد من الانتاج لم يكن مدفوعا بأزمة بشأن الخام الملوث في شبكة خطوط أنابيب مملوكة لروسيا.

واتفقت روسيا التي تعمل منذ أسابيع على حل مشكلة النفط الملوث في خط أنابيب "دروزبا" الذي يمد أوروبا، وستمدد المملكة العربية السعودية فترة ستة إلى تسعة أشهر مع أوبك بشأن خفض إنتاج النفط.

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المزيد عن: روسيا النفط الملوث الملكة العربية السعودية
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