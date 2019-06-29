ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

لاجارديير تشكر بريزنتيشن

السبت 29/يونيو/2019 - 01:37 م
لاجارديير تشكر بريزنتيشن
أمم إفريقيا
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements

وجه إدريس عكي رئيس شركة لاجارديير الفرنسية، راعي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، الشكر لشركة بريزنتيشن سبورتس، على المجهود الضخم المبذول في سبيل إظهار بطولة كأس الأمم الإفريقية بصورة رائعة.

 

أوضح عكي أن بريزتيشن بذلت جهدا غير طبيعيا خلال الأشهر الماضية للانتهاء من أعمال الملاعب الستة المستضيفة للبطولة وملاعب التدريب وتجهيزها على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن كل العاملين بالشركة لم يأخذوا راحة منذ أشهر في سبيل إنهاء جميع الأعمال وإظهار الملاعب بصورة أكثر من رائعة.

 

أشار إلى أن كل الإعلانات داخل ملاعب البطولة، وكذلك خارج الملعب، وتحضير مناطق المشجعين، وديكورات الملاعب، كلها من أعمال الشركة، التي نعتبرها خير شريك منفذ لنا في مصر وإفريقيا، ووفرت كل شيء للجمهور من أجل الاستمتاع بكرة القدم، مشددا على أنه جهد غير مسبوق.

 


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
موريتانيا
-
x
16:30
-
أنجولا
الكاميرون
-
x
19:00
-
غانا
بنين
-
x
22:00
-
غينيا بيساو
بطولة كوبا أمريكا 2019
كولومبيا
0
x
انتهت
0
تشيلي
أوروجواي
-
x
21:00
-
بيرو