حرب على صفحات التواصل الاجتماعى بسبب "ملابس البابا تواضروس"

عادة ما يحاول قداسة البابا تواضروس أن يقدم نموذجا دينيا واجتماعيا متميزا ليس بكلامه فحسب، بل أيضاً فى تصرفاته التى قد تثير التساؤلات والانتقادات فى بعض الأحيان نظراً لطبيعة البعض فى تمسكهم بالرتابة، وهو ما حدث مؤخراً من تساؤلات أثيرت حول زى البابا الذى أصبح أكثر بساطة وأقل فى كم الزخارف والنقوش.





وظهرت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى قادها بعض ممن يعتبرون أنفسهم نشطاء، وصف البعض منهم زى البابا بأنه أقل فى حجم وكم الرسومات والصلبان التى يجب أن تكون كثيرة كما كان الراحل البابا شنودة يظهر بها خاصة فى المناسبات والأعياد. الحملة التى ظهرت عبر مواقع التواصل وسرعان ما خفت صوتها أثارت بدورها العديد من علامات الاستفهام حول ملابس بابا الكنيسة ومما تتكون وما هى أهمية بعض العناصر بها، وهل هناك عناصر لا يمكن التغيير فيها خاصة أن تلك الملابس تحمل بعض الرموز والدلالات الدينية والتى قد يعتقد البعض أن أى تغيير فيها يعد نوعًا من الاستخفاف بالرمز الدينى. تختلف ملابس البابا عن القساوسة فى بعض التفاصيل ولكن تتفق جميعها فى أساس ما يرتديه أثناء القداس وهى «التونية» البيضاء أو الجلباب الأبيض ومرسوم عليه صلبان على الصدر والظهر والأكمام وبعض النقوش مثل العنب.





ثم يرتدى «البرنس» وهو رداء واسع مُدَور مفتوح من الأمام بدون أكمام، يرمز إلى العناية الإلهية التى تحيط بالبطريرك وتستره من كل جهة، هذا الزى يرتديه البابا أثناء الخدمة فى المناسبات الرسمية، أما فى الأيام العادية أثناء الخدمة والصلاة فيرتدى قداسته الجلباب الأسود ويطلق عليه «الفـَرَّاجـِيـَّة»، وهو الذى يرتديه العلماء، لأن الشريعة تخرج من فم الكاملين، كما يرتدى أيضا عمامة سوداء ترمز إلى قبة الكنيسة.





ويرتدى فوقه «القلنسوة» التى يرتديها أى راهب وهى تغطى الرأس وتتدلى على الكتفين ومرسوم عليه 12 صليبا، إشارة إلى عدد تلاميذ المسيح.





ومن فوقهم يرتدى «الصدرة» وهى تشبه الرداء بفتحة من العنق وتتدلى حتى القدمين، وأيضا هناك «البلينة» وهى تشبه الحزام وتلف على الصدر والظهر بطريقة معكوسة لتعطى شكل الصليب، وتختلف لونها حسب المناسبة ففى فترة الخمسين المقدسة التى تلى عيد القيامة تكون لونها أبيض أما فى أسبوع الآلام لونها أسود وفى باقى أيام السنة يكون لونها أحمر وتزين بالنقوش والصلبان.





ويرتدى البابا التاج وهو عبارة عن «طربوش» كبير لونه أبيض وعادة ما يصنع من الحرير الخالص وقد يطعم بالذهب ويحمل نقوشًا ورسومًا للصليب وبعض الصور للمسيح. وأخيراً يمسك البطرك فى يده عصا «عكاز» الرعاية والتى تشير إلى الأبوة والعناية بالرعية، وأيضاً يحمل صليبًا فى يده ويختلف هذا الصليب ما بين الخشب والمعدن، وعادة ما تقدم الصلبان للبابا كهدايا من الأساقفة والرعية التى قد تكون مذهبة إلى درجة تبدو مبالغا فيها.



