مانشستر يونايتد يعلن ضم مدافع كريستال بالاس رسميا

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ضم آرون وان بيساكا ظهير أيمن فريق كريستال بالاس لمدة خمس أعوام مع خيار إضافة عام آخر.

وقال مانشستر يونايتد إنه نجح في التوقيع مع وان بيساكا من كريستال بالاس لمدة 5 سنوات قادمة مع خيار إضافة عام آخر.

ولم يعلن الشياطين الحمر أي تفاصيل مادية عن الصفقة، بينما أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن الصفقة كلفت اليونايتد مبلغ 50 مليون جنيه استرليني.