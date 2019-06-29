جهاز مدينة الشروق يكرم الموظف المثالي عن شهر يونيو 2019

كرم المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، الموظف مصطفى عبدالدائم الشوربجي، بالإدارة العقارية بجهاز المدينة، وذلك بمنحه شهادة تقدير، حرصاً من جهاز المدينة على تقدير جهود وعطاء العاملين، وتحفيزاً لكل عامل على تحقيق التميز في تخصصه.





وقال رئيس الجهاز: يأتي التكريم للموظف المثالي عن شهر يونيو 2019، نظراً لتميزه في عمله خلال تلك الفترة، كما أن التكريم يعكس رؤية الإدارة في إنجاز المشروعات، والتي تنطلق دائما من اهتمامها بالعنصر البشرى، وأن ما حققه الجهاز من إنجازات لم يكن إلا بفضل مثابرة العاملين وتحملهم المسئولية على أكمل وجه، مشيراً إلى أنه سيتم تكرار مبادرة التكريم كل شهر للمتميزين في أعمالهم، لتحفيز موظفي الجهاز والعاملين على بذل المزيد من الجهد والعطاء.