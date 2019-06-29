التشهير بمواطن تستر على وافد ومكَّنه من مزاولة نشاط تجاري في عنيزة





وبناءً عليه، أحيلت القضية إلى النيابة العامة ثم إلى القضاء لمعاقبة المتورطين وفقًا لنظام مكافحة التستر.



وحثت الوزارة عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة، على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.



وتمنح «التجارة» مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، تصل إلى مليون ريال عن المخالف الواحد.



في سياق آخر، ضبطت وزارة التجارة، بمساندة الجهات الأمنية وأمانة منطقة القصيم، معملًا في بريدة لإنتاج الحلويات تقوم عليه عمالة مخالفة بدون تطبيق اشتراطات السلامة.



وتمكنت الحملة من ضبط 1058 كيلوجرامًا من الدبس والعجين والمواد الأولية مجهولة المصدر، وقد تم تسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية وإغلاق المعمل لإكمال الإجراءات النظامية بحق المنشأة التابع لها.

شهرت وزارة التجارة والاستثمار، بمواطن ووافد من جنسية باكستانية بمحافظة عنيزة، بعد إدانتهما بالتستر التجاري.وذكر بيانٌ صادرٌ عن الوزارة، أن المواطن ثبت تورُّطه في التستر على الوافد وتمكينه من العمل لحسابه الخاص عبر مؤسسته التي تزاول نشاط التجارة في مواد البناء والسباكة والكهرباء.ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية ببريدة، متضمنًا فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، بالإضافة إلى إبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، وعقوبة التشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.وكانت جولات رقابية نفذتها الوزارة بمحافظة عنيزة، قد أظهرت وجود شبهة تستر تجاري لدى أحد محال بيع مواد البناء والسباكة والكهرباء؛ حيث اتضح أن المتستر عليه هو المالك الحقيقي للمحل، وتم تمكينه من مزاولة النشاط التجاري باسم المواطن المتستر مقابل مبلغ شهري قدره ثلاثة آلاف ريال.