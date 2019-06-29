أمن الجيزة يواصل حملاته بشارع عثمان محرم بالطالبية

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وجه اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بشارع عثمان محرم دائرة قسم شرطة الطالبية.



وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن 25 كرسى – 2 ترابيزة – 5 قلب شيشة – 2 شمسية - 2 ميزان متنوع – 2 استاند – 2 مدرج فاكهة – أسطوانة- وجاء فحم- 42 الإجمالي، وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط 2 قضية مخدرات – 2 سلاح ابيض – 3 مخالفات – 5 حكم مستانف – 25 حكم جزئى – 10 حكم غرامات – دراجة – 5 اشتباه – نوعيات خطرة – جناية.



ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.



وجاري الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.