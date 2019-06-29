أمير طعيمة يرفض دعوات مقاطعة المنتخب الوطني

كشف الشاعر أمير طعيمة، عن استيائه من دعوات مقاطعة المنتخب الوطني وتشجيع منافسيه، في بطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر، على خلفية الاتهامات الموجهة للاعب عمرو وردة بالتحرش الجنسي.







وكتب "طعيمة" عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "شجعنا كل اجيال الكرة المصرية، و شجعنا اللاعبين في مواجهة هولندا فان باستن و إنجلترا جاري لينكر و برازيل كاكا و إيطاليا بوفون و برتغال كريستيانو و غيرهم مش عشان احنا احسن منهم".







وأضاف: "احنا بنشجع اللاعبين عشان مصر، مش بنشجع مصر عشان اللاعبين، فعيب قوي و الله انك تقول هتشجع اَي حد هيلاعب مصر مهما كان غضبك".







وتابع: "اتحاد الكورة مش معاه الأدلة الكافية لحسم موضوع زي ده في ساعات، و اصحاب الادعاءات الصحيحة ياخدوا حقهم بالقانون و مفيش اسهل من إثبات جرائم الانترنت، و لو صحت الادعاءات عقاب اللاعب هيبقي اكبر بكتير من استبعاده من المنتخب".



