ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

راديو عين شمس ينظم ورشة مجانية في التقديم الإذاعي بكلية البنات

السبت 29/يونيو/2019 - 01:25 م
راديو عين شمس ينظم ورشة مجانية في التقديم الإذاعي بكلية البنات
جامعة عين شمس - صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
آية حمروشي
 
Advertisements
ينظم راديو عين شمس بكلية البنات بجامعة عين شمس، ورشة عمل مجانيه فى التعليق الصوتي و تقديم نشره الاخبار والتقديم الاذاعي تحت رعايه الاستاذه الدكتوره رقيه شلبي عميدة الكلية، بإشراف الاعلاميه ا.كريمه الشافعى ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2019 فى تمام الساعه 11 صباحا بستوديو الاعلام بالمبنى الادبى الدور الرابع  بالكليه تحت إشراف  ا.د. فاطمه القلينى ، دكتور على ابو دومه المشرف العام على الاستوديو.

وتشمل ورشة العمل التدريبات علي تمارين النفس وطبقات الصوت وتلوين الصوت. 

ويفتح باب التسجيل فى ورشة العمل من خلال صفحة الراديو على فيسبوك وهى :
https://www.facebook.com/179587395525113/posts/1282806405203201/
 او رقم الواتس اب للاستوديو وهو 01222808173
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
موريتانيا
-
x
16:30
-
أنجولا
الكاميرون
-
x
19:00
-
غانا
بنين
-
x
22:00
-
غينيا بيساو
بطولة كوبا أمريكا 2019
كولومبيا
0
x
انتهت
0
تشيلي
أوروجواي
-
x
21:00
-
بيرو