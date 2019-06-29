راديو عين شمس ينظم ورشة مجانية في التقديم الإذاعي بكلية البنات

ينظم راديو عين شمس بكلية البنات بجامعة عين شمس، ورشة عمل مجانيه فى التعليق الصوتي و تقديم نشره الاخبار والتقديم الاذاعي تحت رعايه الاستاذه الدكتوره رقيه شلبي عميدة الكلية، بإشراف الاعلاميه ا.كريمه الشافعى ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2019 فى تمام الساعه 11 صباحا بستوديو الاعلام بالمبنى الادبى الدور الرابع بالكليه تحت إشراف ا.د. فاطمه القلينى ، دكتور على ابو دومه المشرف العام على الاستوديو.





وتشمل ورشة العمل التدريبات علي تمارين النفس وطبقات الصوت وتلوين الصوت.





ويفتح باب التسجيل فى ورشة العمل من خلال صفحة الراديو على فيسبوك وهى :

https://www.facebook.com/179587395525113/posts/1282806405203201/