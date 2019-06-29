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زعماء مجموعة العشرين يتجاهلون الحماية التجارية في البيان الختامي للقمة

السبت 29/يونيو/2019 - 01:16 م
زعماء مجموعة العشرين يتجاهلون الحماية التجارية في البيان الختامي للقمة
مجموعة العشرين
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رويترز
 
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تجاهل قادة مجموعة العشرين عن التنديد بالحماية التجارية ودعوا بدلا من ذلك لتوفير مناخ تجاري ”حر ونزيه وغير منحاز“ في بيان صدر يوم السبت في ختام قمتهم التي انعقدت على مدى يومين في أوساكا بغرب اليابان.

وحذر البيان أيضا من أن النمو الاقتصادي العالمي لا يزال ضعيفا مع ”زيادة حدة“ التوترات التجارية والجيوسياسية.

وقال البيان ”نسعى جاهدين لتوفير مناخ تجاري واستثماري حر نزيه غير منحاز وشفاف ومستقر يمكن التكهن به وإبقاء أسواقنا مفتوحة“.
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المزيد عن: مجموعة العشرين ختام القمة اخبار الاقتصاد
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