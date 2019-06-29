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وزيرة خارجية كينيا: من حقنا رعاية مصالحنا في الصومال

السبت 29/يونيو/2019 - 01:22 م
وزيرة خارجية كينيا: من حقنا رعاية مصالحنا في الصومال
وزيرة خارجية كينيا
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الفجر السعودي
 
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دافعت وزيرة خارجية كينيا مونياكا جوما، عن تعامل بلادها مع جمهورية أرض الصومال الغير المعترفة دوليا . 

وذكرت الوزيرة أن بلادها يحترم مع قرارات الاتحاد الإفريقي عام 1964 المتعلق باحترام الحدود التي تركها الإستعمار إلا أن من حق كينيا رعاية مصالحها في أرض الصومال .

وكانت كينيا قد افتتحت مكتبا دبلوماسيا لها في هرجيسا ووعدت بإرسال ممثل لها في أرض الصومال . 

ويرى البعض من أن هذا الإنفتاح الدوبلومانسي الكيني مع ارض الصومال إبتزاز لجمهورية الصومال الفيدرالية .

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