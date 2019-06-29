وزيرة خارجية كينيا: من حقنا رعاية مصالحنا في الصومال
السبت 29/يونيو/2019 - 01:22 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
دافعت وزيرة خارجية كينيا مونياكا جوما، عن تعامل بلادها مع جمهورية أرض الصومال الغير المعترفة دوليا .
وذكرت الوزيرة أن بلادها يحترم مع قرارات الاتحاد الإفريقي عام 1964 المتعلق باحترام الحدود التي تركها الإستعمار إلا أن من حق كينيا رعاية مصالحها في أرض الصومال .
وكانت كينيا قد افتتحت مكتبا دبلوماسيا لها في هرجيسا ووعدت بإرسال ممثل لها في أرض الصومال .
ويرى البعض من أن هذا الإنفتاح الدوبلومانسي الكيني مع ارض الصومال إبتزاز لجمهورية الصومال الفيدرالية .
Advertisements